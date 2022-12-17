Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Американский банк Goldman Sachs планирует сократить несколько тысяч своих сотрудников из-за «сложной экономической ситуации», 17 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на свой источник.

Shinya Suzuki Башня Goldman Sachs

Точное количество работников, которые будут подвергнуты сокращению, еще обсуждается. Окончательное решение должно быть принято в начале 2023 года.

По утверждению источника, банк может выйти на численность штата, которая была до пандемии. В 2019 году в подразделениях Goldman Sachs работало 38,3 тысячи человек. В настоящий момент в штате банка числится 49,1 тысячи сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Reuters писало, что американские компании начали изучать варианты сокращения штата и приостановки найма новых сотрудников на фоне крайне высокой инфляции в США.