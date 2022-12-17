Goldman Sachs сократит несколько тысяч сотрудников
Reuters: Goldman Sachs собирается сократить тысячи сотрудников
Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Американский банк Goldman Sachs планирует сократить несколько тысяч своих сотрудников из-за «сложной экономической ситуации», 17 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на свой источник.
Точное количество работников, которые будут подвергнуты сокращению, еще обсуждается. Окончательное решение должно быть принято в начале 2023 года.
По утверждению источника, банк может выйти на численность штата, которая была до пандемии. В 2019 году в подразделениях Goldman Sachs работало 38,3 тысячи человек. В настоящий момент в штате банка числится 49,1 тысячи сотрудников.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Reuters писало, что американские компании начали изучать варианты сокращения штата и приостановки найма новых сотрудников на фоне крайне высокой инфляции в США.