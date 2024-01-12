Ивано-Франковск, Украина, 13 января, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предложили местным жителям участвовать в строительстве фортификаций в обмен на отсрочку от мобилизации, сообщило интернет-издание «Страна. ua» со ссылкой на военную администрацию региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Работы должны вестись в той части ДНР, которую контролируют украинские силы. Для строительства требуется набрать 300 человек.

Желающим пообещали предоставить жилье и питание, а также заработную плату в размере 20 тыс. гривен. Они получат отсрочку на время работ.

Журналисты уточнили, что правительство Украины выделило на возведение фортификационных сооружений 2,5 млрд гривен. При этом 1,4 млрд гривен направят непосредственно на строительство фортификаций, а 1,1 млрд — на создание полосы невзрывных заграждений.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября газета The Guardian написала о том, что украинское командование опасается, что Россия построит ещё более неприступные укрепления в зоне проведения спецоперации. Журналисты напомнили о работе системы «Земледелие», позволяющей быстро минировать участки земли размером с футбольные поля. Этот механизм действует с такой скоростью, что украинские сапёры не успевают удалять установленные мины.

17 декабря депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что Украина готовится к прекращению помощи со стороны Запада и переходу к обороне. Она также объявила о начале строительства трёх линий фортификационных сооружений.