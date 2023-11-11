Лондон, 11 ноября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Командование ВСУ опасается, что Россия построит ещё более неприступные укрепления в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 11 ноября написала британская газета The Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что система «Земледелие» может заложить мины на площади размером с футбольные поля гораздо быстрее, чем украинские сапёры способны их удалить.

«Есть опасения, что со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами своих существующих укрепленных позиций», — говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, отставной британский полковник Тим Коллинз заявил, что ВСУ несут большие потери вследствие того, что пытаются совместить советскую тактику с западной техникой. Он отметил, что непредусмотрительность украинских военных даёт снайперам и артиллерии ВС России возможность эффективно мешать разминированию, а также вести уничтожение ценных специалистов и инженерной техники. В результате этого ВСУ вынуждены действовать в ночное время и в связи с этим сталкиваются уже с другими проблемами.