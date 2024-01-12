Сана, 12 января, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Четыре авиаудара нанесены по столице Йемена городу Сане, сообщил журналистам источник из местной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Об этом пишет агентство Reuters. Ещё один источник уточнил, что обстрелу также подвергся город Ходейда, который находится на западе Йемена.

Кроме того, по данным телеканала I24news, взрывы прогремели в городах Таизе и Забиде в это же части страны.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января журналист газеты The Times Стивен Суинфорд написал, что в США и Британия готовятся нанести авиаудары по военным объектам йеменских мятежников из движения «Ансар-Ала» (хуситы). Он уточнил, что удары планируется осуществить в ночь с 11 на 12 января.

Суинфорд также отметил, что премьер-министр Британии Риши Сунак уже согласовал эту операцию. При этом в Times со ссылкой на источник в британском правительстве проинформировали, что удары будут «ограниченными, но значительными».