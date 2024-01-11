Париж, 11 января, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Спутница Алена Делона Хироми Ролен рассказала о состоянии здоровья актера, которого не удавалось видеть с июля. В беседе с корреспондентом телеканала BFM TV она заявила, что актёру грозит смертельная опасность.

Hahn Lionel/ABACA/ТАСС Ален Делон

С тех пор как Ролен летом прошлого года выгнали из дома Делона, тот стал вести закрытый образ жизни. Спутница артиста выразила крайнюю обеспокоенность его состоянием.

«Я не боюсь сказать, что ему грозит смертельная опасность», — привёл слова Ролен французский телеканал.

Последний раз она говорила с 88-летним актером по телефону 21 ноября.

«У него уже был сдавленный голос, как будто он задыхался. После этого телефонного звонка, я заметила состояние его голоса, я поняла, что лечение прекратили. Мои опасения подтвердились после заявления адвоката его дочери», — пояснила спутница Делона.

По словам девушки, актёр уже четыре месяца не получает нужное лечение. Она добавила, что поняла это из заявлений детей актёра.

Сыновья Делона Энтони и Ален-Фабьен выступили за то, чтобы их отец лечился во Франции, а не в Швейцарии. По их мнению, там за артистом следят, а не лечат. Их сестра накануне опровергла слова братьев.

«Единственная причина, по которой я хотела привезти его в Швейцарию, это чтобы его вылечили. Неприлично хотеть выдать это за желание получить деньги от него», — заявляла Анушка Делон в эфире телеканала TF1.

Тем временем Энтони Делон заявил, что не верит словам сестры.

«Почему моя сестра и ее мошеннический адвокат беспокоятся только сейчас? Почему они сообщают о нем только сейчас? Им потребовалось 6 месяцев! Кажется, их не так уж и беспокоило его здоровье. Это дымовая завеса», — отреагировал Энтони Делон на слова сестры.

Ролен отметила, что такие заявления прежде всего раскрывают плачевное состояние здоровья Делона. Девушка рассказала, что она тщательно заботилось о здоровье артиста.

«Прошло 4 месяца без лечения, 6 месяцев без медицинской консультации. Жизнь Алена в опасности», — подчеркнула Ролен.

Девушка потребовала немедленно продолжить лечение, чтобы дать актёру шанс пожить ещё несколько лет. Все подробности Ролен обещала рассказать в большом телеинтервью.

Сейчас французскому актёру Алену Делону 88 лет. Весной 2022 года он изъявлял желание уйти из жизни с помощью эвтаназии.

Делон в интервью утверждал, что хотел бы уйти из жизни по своей воле, к тому же он проживает в Швейцарии, где это по закону разрешено. В 2021 году супруга Делона Натали прибегла к эвтаназии после нескольких лет борьбы с раком поджелудочной железы.