Самара, 11 января, 2024, 08:10 — ИА Регнум. В результате взрыва газа в Самаре погиб человек, сообщили 11 января в региональном управлении МЧС.

МЧС Самарской области

Взрыв газа произошёл ночью в квартире жилого дома №9 на улице Советской в Кировском районе областного центра. В МЧС в 3:39 мск поступило сообщение о пожаре.

Сотрудники МЧС выехали на место ЧП и в 4:57 мск ликвидировали пожар на площади 12 кв. м.

«В результате происшествия погиб один человек (мужчина)», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники МЧС спасли шесть человек, включая одного ребёнка. До прибытия пожарных семь человек эвакуировались из горящего дома.