Москва, 10 января, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Оперная певица, народная артистка СССР, бывшая солистка Большого театра Тамара Милашкина скончалась в возрасте 89 лет. Об этом 10 января сообщила пресс-служба ГАБТ.

РИА Новости/Василий Малышев Тамара Милашкина

«На 90-м году жизни умерла выдающаяся певица XX столетия народная артистка СССР Тамара Милашкина, солистка оперной труппы Большого театра (1958–1989). Выражаем глубокие соболезнования Владимиру Андреевичу Атлантову, всем родным и близким покойной», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прощание с певицей состоится в Вене, где её похоронят на Русском кладбище.

Милашкина родилась 13 сентября 1934 года в Астрахани и после окончания школы-семилетки поступила в Астраханский библиотечный техникум, параллельно занимаясь в хоровом кружке. В 1953 году поступила в Астраханское музыкальное училище (ныне Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского), где её заметила известная выпускница этого училища певица Мария Максакова. По совету Максаковой Милашкина поступила в Московскую государственную консерваторию и окончила её в 1959 году.

В 1957 году певица получила Первую премию на вокальном конкурсе в рамках IV Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, а в 1958-м, учась на последнем курсе консерватории, попала в оперную труппу Большого театра, где в том же году дебютировала в партии Татьяны в опере «Евгений Онегин» Петра Чайковского.

Милашкина исполняла партии Дездемоны и Аиды в операх Джузеппе Верди «Отелло» и «Аида», Тоски в одноименной опере Джакомо Пуччини, Лизы в «Пиковой даме» Чайковского, Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сергея Прокофьева и других. Певица признана одной из наиболее ярких сопрано XX века. После ухода из Большого театра в 1989 году Милашкина с мужем переехала в Австрию, в последние годы проживала в Вене.