Путина научили чукотскому языку
Путина в Анадыре научили нескольким словам и произношению на чукотском
Анадырь, 10 января, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина научили чукотскому языку. Во время рабочего визита на Чукотку 10 января глава государства встретился с местными жителями. Одна из жительниц поздоровалась с президентом на чукотском.
«Я хочу поздороваться с вами на чукотском языке. «Етти», — сказала местная жительница.
Женщина пояснила, что «етти» дословно переводится, как «ты пришёл». В ответ принято говорить — «и».
Российскому лидеру также рассказали, что в языке есть различия в произношении для мужчин и женщин. Так, мужчины говорят «Ч», а женщины «Ц».
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президенту Путину вручили разговорник по португальскому языку. Его главе государства подарил президент делового совета БРИКС Висенте Барриентос на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Даря разговорник, глава делового совета пояснил, что на саммите G20 в Бразилии президенту не помешает иметь разговорник по португальскому языку.