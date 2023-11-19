Москва, 19 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину на Санкт-Петербургском международном культурном форуме вручили в разговорник по португальскому языку. Его главе государства подарил президент Делового совета БРИКС Висенте Барриентос. О своём подарке он рассказал в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Кадр из видео «Москва. Кремль. Путин» Владимир Путин

«В ближайшее время будет проведён саммит G20 в Бразилии, я подумал, что президенту России не помешает иметь разговорник по португальскому языку», ― пояснил он.

Он также признался, что долго ждал встречи с российским лидером, но ведущий не смог предоставить ему слово.

Как сообщало ИА Регнум, планируется, что саммит G20 в Бразилии пройдет 22 ноября 2024 года. Ранее президент страны Луис Инасиу Лула да Силва пригласил лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина принять участие в этом мероприятии.

Он выразил надежду, что главы государств приедут в Бразилию. Да Силва также выразил надежду, что к моменту открытия саммита в Бразилии конфликт на Украине закончится.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 ноября сообщил, что в Кремле готовятся к тому, что президент будет участвовать в онлайн-саммите G20. О планах главы государства участвовать в саммите 19 ноября сообщил телеканал «Россия-1». Журналисты отметили, что впервые за долгое время глава государства и западные лидеры могут стать участниками одного мероприятия. Кроме того, в планах президента участие в телемосте стран БРИКС.

Путин свободно владеет немецким языком. Он пользуется им во время переговоров с глазу на глаз. Как рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, с российским лидером они общались иногда на немецком, иногда с переводом. Шольц подчеркнул, что в ходе разговора Путин всегда сохранял вежливый тон.