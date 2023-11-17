Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Руководство России выделяет существенные средства на развитие культуры в стране и не только не будет сокращать финансирование, но и намерено увеличить выделение средств, заявил президент Владимир Путин 17 ноября на международном Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге.

«Будем искать дополнительные резервы, поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развитие исторических городов, запускать уникальные проекты на основе цифровых решений», — сказал он.

Путин подчеркнул, что одной из основных причин накала напряжённости в мире стали претензии отдельных сил на их исключительность, в том числе культурную. Он также назвал антикультурной и расистской политику западных стран, пытающихся отменить русскую культуру. Россия готова сотрудничать со всеми странами, которые разделяют её ценности и готовы формировать многополярный мир, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября Путин назвал ничтожными попытки отменить русскую культуру, отметив, что российские артисты столкнулись с дискриминацией. Он также заявил, что те, кто проводит такую политику, обкрадывают сами себя.