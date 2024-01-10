Появились кадры проезда кортежа Путина по улицам Анадыря
Кремль показал проезд кортежа Путина по улицам Анадыря
Анадырь, 10 января, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом на Чукотке. Видео проезда кортежа главы государства, который следует по заснежённой улице в Анадыре, 10 декабря опубликовала пресс-служба Кремля.
В кадр попали как минимум четыре машины. Вдоль дороги стоят местные жители, приветствуя главу государства.
В свою очередь «Известия» показали, как жители города выстроились вдоль дороги в ожидание проезда кортежа. При этом температура воздуха в Анадыре около -27 градусов.
Как сообщало ИА Регнум, 10 января начался визит Путина на Чукотку. Президент в 2017 году рассказал, что ещё не был в Чукотском автономном округе и хотел бы побывать в этом регионе.
В ходе визита российский лидер посетил тепличный комплекс семьи Макатровых. Это стало первым пунктом его программы в Анадыре.
«Все съели!» — отметил Путин в ходе осмотра грядок.
Экскурсию для президента провела хозяйка теплицы Наталья Макатрова. Она рассказала, что после Нового года огурцов и некоторых овощей на грядках действительно мало, так как спрос среди горожан был ажиотажный.
Также глава государства намерен побеседовать с жителями и провести встречу с губернатором — председателем правительства региона Владиславом Кузнецовым.