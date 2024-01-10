Киев, 10 января, 2024, 06:52 — ИА Регнум. В 2023 году на Украине зафиксировали значительный рост числа доносов за нарушение закона о государственном языке, об этом во вторник, 9 января, сообщили в офисе языкового омбудсмена страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«В 2023 году… поступило на 30% больше обращений граждан о нарушении закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», чем в 2022 году», — говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса языкового омбудсмена в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, запрещённой и признанной в России экстремистской организации).

Отмечается, что наибольшее число жалоб поступило из Киева — 1345. Ещё 516 жалоб написали в Харьковской области, 486 — в Одесской и 316 — в Днепропетровской.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя эту информацию, обратила внимание на то, что в рядах Вооружённых сил Украины, особенно после провала контрнаступления, активизировалось использование русского языка.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году на Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Законопроект обязал учредителей печатных СМИ публиковать экземпляр материала на украинском языке. Позднее «языковой омбудсмен» страны Тарас Кремень предложил запретить использование русского языка в личном общении во всех украинских высших учебных заведениях.