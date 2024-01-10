Украине предрекли катастрофу из-за прекращения помощи со стороны США
WP: прекращение помощи со стороны США обернётся катастрофой для Киева
Вашингтон, 10 января, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Неспособность Соединённых Штатов Америки согласовать финансовую помощь Украине приведёт к катастрофическим последствия для Киева, заявил обозреватель издания The Washington Post Макс Бут.
«Американские деньги для Украины закончились. Если Конгресс не предпримет никаких действий, Украина… столкнётся с ужасающими последствиями», — считает он.
Обсуждая эту ситуацию с генеральным директором Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алиной Поляковой, журналист назвал неизбежным поражение Украины без помощи со стороны США, а также указал на то, что поражение Киева станет «концом глобального лидерства Штатов».
Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватель издания Responsible Statecrat Коннор Эколс заявил, что Вооружённые силы Украины серьёзно потеряют в военной мощи и лишатся способности вести боевые действия из-за приостановки финансовой помощи Киеву со стороны США. По его словам, от решения американского Конгресса по дальнейшему финансированию Украины зависит исход конфликта, однако новый пакет помощи в 2024 году может быть так и не одобрен.