Вашингтон, 10 января, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Неспособность Соединённых Штатов Америки согласовать финансовую помощь Украине приведёт к катастрофическим последствия для Киева, заявил обозреватель издания The Washington Post Макс Бут.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Американские деньги для Украины закончились. Если Конгресс не предпримет никаких действий, Украина… столкнётся с ужасающими последствиями», — считает он.

Обсуждая эту ситуацию с генеральным директором Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алиной Поляковой, журналист назвал неизбежным поражение Украины без помощи со стороны США, а также указал на то, что поражение Киева станет «концом глобального лидерства Штатов».

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватель издания Responsible Statecrat Коннор Эколс заявил, что Вооружённые силы Украины серьёзно потеряют в военной мощи и лишатся способности вести боевые действия из-за приостановки финансовой помощи Киеву со стороны США. По его словам, от решения американского Конгресса по дальнейшему финансированию Украины зависит исход конфликта, однако новый пакет помощи в 2024 году может быть так и не одобрен.