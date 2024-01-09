Вашингтон, 9 января, 2024, 07:34 — ИА Регнум. США своей политикой в отношении России толкают мир на грань ядерной войны, написал бывший сотрудник Белого дома, экономист Пол Крейг Робертс в статье на его личном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный удар

По его словам, риск такого конфликта увеличивается более 20 лет, с тех пор, как 42-й президент США Билл Клинтон нарушил обещание Вашингтона не двигать границы НАТО на восток, в сторону России. При этом с 2014 года США полностью разрушили доверие к себе со стороны Москвы из-за провокаций в адрес России.

Экономист подчеркнул, что ядерной войны не удастся избежать в случае, если деградация Запада не приведёт к его краху. Эксперт напомнил, что, по оценкам учёных, на часах Судного дня осталось 90 секунд до полуночи.

Робертс считает, что речь идёт о более коротком отрезке времени — одной наносекунде. Экс-сотрудник Белого дома выразил мнение, что к конфликту может привести обычная ложная тревога о приближающихся ракетах.

Он также назвал западных политиков некомпетентными, безответственными и абсолютно глупыми. Эксперт задался вопросом о том, что станут делать эти люди, когда российские войска прорвут оборону ВСУ.

Экономист также призвал арестовать всех военных планировщиков США, которые отвечают за текущую ситуацию.

Пол Крейг Робертс работал в администрации 40-го американского президента Рональда Рейгана.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря, бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн заявил, что действующие власти США могут применить «маленькую» ядерную бомбу, чтобы попытаться скрыть свое поражение на Украине и победить на президентских выборах 2024 года.

Он допустил, что эту идею может подсказать американскому президенту Джо Байдену кто-нибудь из сотрудников Пентагона или Белого дома. Эксперт назвал описанный сценарий высоковероятным.

Вместе с тем Макговерн рассказал, что сам опасается такого исхода событий.