Нижний Тагил, Свердловская область, 7 января, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Заместитель начальника отдела полиции № 19 Нижнего Тагила в Свердловской области Тарас Булгаков оставил комментарий к новости про избитую детьми мигрантов 11-летнюю девочку в одном из городских новостных сообществ, однако вскоре удалил его из-за критики других пользователей соцсети, сообщает URA.RU.

Иван Шилов ИА Регнум

«Раздули из ничего», — цитирует СМИ текст комментария. Утверждается, что запись была оставлена с личной страницы Булгакова в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» и сопровождалась смайликом facepalm — лицом, к которому приложена рука.

В издании отметили, что двое братьев-азербайджанцев напали на девочку на территории именно того отдела, где работает Булгаков. В ответ на реакцию сотрудника полиции один из подписчиков спросил, как бы он отреагировал, если бы такой инцидент случился с его дочерью. Другой комментатор подчеркнул, что 11-летняя девочка — сирота.

«То, что эту тему подняли, защитит эту девочку и других детей Тагила и не только от незаконных мигрантов, совершающих преступления в России, а также от нерадивых сотрудников правоохранительных органов, не желающих защищать детей. Нужно учитывать, что она сирота и за нее некому вступиться. Могло случиться так, что в постановлении об отказе в возбуждении дела было бы написано — «сама упала». Всем хорошо и работать не надо», — написал Вадим.

Как сообщало ИА Регнум, дело об избиении 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил не только провести полную проверку очередного громкого инцидента с участием мигрантов, но и разобраться в деятельности местных чиновников.