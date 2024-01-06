Минск, 6 января, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Трое из четырёх участников рок-группы Nizkiz, чьё творчество активно использовала белорусская оппозиция в ходе протестов 2020 года, задержаны правоохранителями в Могилёве, передаёт 6 января телерадиокомпания «Могилёв».

Артем Геодакян/ТАСС

Телеканал показал видеозаписи с задержанными, на которых они заявляют, что три с лишним года назад стали жертвами манипуляции. По их словам, противники действующей власти решили воспользоваться их популярностью.

«Нам предложили снять клип на акциях протеста в Минске. На волне эмоций, информационного шума мы согласились», — рассказал солист группы Александр Ильин.

Группу приглашали на концерты, организованные оппозицией, а также на съёмки музыкальных передач на польском телеканале «Белсат», который признан в стране экстремистским и запрещён. Клип на одну из песен группы активно распространялся в ходе протестов.

Ильин добавил, что теперь понял цели руководителей протестов. Они стремились «стравить людей, посеять рознь, создать картинку в интернете».

Четыре музыканта создали группу Nizkiz в Могилёве в 2008 году. После протестов 2020 года все они покинули Белоруссию и стали жить и выступать в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии после 9 августа 2020 года, когда президент Александр Лукашенко победил на выборах в шестой раз. Силовики разгоняли протестующих с применением спецтехники. В феврале 2021 года глава КГБ Белоруссии заявил о стабилизации ситуации и спаде протестов. Против ряда оппозиционных лидеров были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, антиконституционном заговоре, покушении на теракт.