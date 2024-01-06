Краснодар, 6 января, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Скончалась руководитель интернет-группы ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова. Об этом 6 января сообщает гостелерадиокомпания «Кубань».

ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова

«Не стало руководителя интернет-группы ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой», — говорится в сообщении.

Ей было 48 лет, у Коноваловой остались сын и дочь. Коллеги выразили соболезнования родным и близким.

По информации СМИ, правоохранительные органы обнаружили Коновалову мёртвой в частном доме в Краснодаре.

Зоя Коновалова ранее работала в Москве в PR-структурах и печатных изданиях, корреспондентом на радиостанциях «Юность» и «Маяк». В 2003 году она переехала на Кубань, где работала редактором, ведущей и корреспондентом «Вести. Кубань». Минувший год Коновалова возглавляла интернет-редакцию ГТРК «Кубань».