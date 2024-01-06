Таиланд, 6 января, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Российский турист погиб в городе Паттайя в Таиланде в результате падения с высоты. Об этом сообщает 6 января газета Khaosod.

unsplash/Ruben Sukatendel

Мёртвого мужчину нашли ночью на лужайке в кондоминиуме Laguna Beach. Им оказался 42-летний гражданин России, проживавший в квартире на восьмом этаже.

По словам сотрудника охраны, в свою квартиру мужчина пришёл около часа ночи. Позднее охранник услышал громкий шум и обнаружил, что тот же мужчина упал с высоты. Он был в джинсах и белой футболке.

На место вызвали сотрудников полиции, они устанавливают обстоятельства гибели россиянина.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря скоростной катер с российскими туристами, отдыхавшими в Таиланде, врезался в скалы у одного из островов. Погибла пятилетняя девочка, ещё шесть человек, находившиеся на борту, получили травмы.