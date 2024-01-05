Подольск, Московская область, 5 января, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Специалисты устраняют выявленные технические неполадки в работе котельной в Подольске, запустить объект планируется в 21:00 мск 5 января. Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов.

Денис Абрамов/РИА Новости

«В 21:00 планируем полностью запустить работу котельной ЗАО «КСПЗ», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки и параллельно готовят к работе второй, дополнительный котёл.

Как передавало ИА Регнум, ранее Артамонов сообщил, что в городе произошёл прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ», обнаружены три утечки, сроки ремонта замедлялись из-за режимного статуса объекта. В ликвидации прорывов были задействованы как силы самого предприятия, так и аварийных бригад МУП «Подольская теплосеть». Позже он проинформировал, что аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» завершены.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона.