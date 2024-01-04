Лондон, 4 января, 2024, 11:38 — ИА Регнум. В случае возникновения проблем у Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте, Североатлантический альянс (НАТО) может ввести свои войска на Украину. С таким мнением выступил в эфире TalkTV полковник ВС Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

NATO

«Запад сделал всё, кроме ввода своих войск. Не исключено, что, если Россия начнёт добиваться серьёзного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придётся пересмотреть свою позицию», — сказал он.

По мнению отставного британского офицера, в ближайшие несколько лет есть вероятность того, что НАТО может вступить в открытый военный конфликт, если на Украине что-то «пойдёт не по плану».

Другие оценки

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн также допустил провокацию НАТО для ввода войск на Украину. Поводом для этого могло бы послужить гипотетическое нападение России на одного из членов Североатлантического альянса. В связи с этим США могут попытаться совершить провокацию на территории Польши или стран Прибалтики, сказал он.

По мнению полковника ВС США Юджина Виндмана, если Россия разгромит Украину, то НАТО придётся сражаться с ещё более сильной Москвой. На карту поставлен авторитет альянса, нужно довести дело до конца, добавил военный.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что российско-украинский конфликт выходит за пределы Украины, создавая тем самым угрозы для НАТО. По мнению Байдена, Российская Федерация якобы угрожает некоторым союзникам по НАТО, что повышает риски вовлечения Соединённых Штатов Америки в конфликт.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 24 декабря констатировал, что, если Евросоюз максимально не мобилизуется, Россия победит на Украине. По мнению европейского дипломата, стоит готовиться к продолжительному и интенсивному конфликту.

В ответ на слова Борреля президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал 25 декабря, что ни Москва, ни Минск не стремятся к войне с НАТО.

Россия не угроза для НАТО

Власти РФ неоднократно заявляли, что Россия не представляет угрозы для НАТО. Так, 17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

При этом Путин добавил, что в НАТО буквально затащили Финляндию, с которой у России все споры, в том числе и территориальные, давно, ещё в середине XX века, решены. Не было никаких проблем, были самые добрые и сердечные отношения, развивались связи в экономике, напомнил президент.

Путин подчеркнул, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

По словам президента, утверждения о возможном нападении России на НАТО являются чушью, а слова Байдена об этом — фигурой речи, чтобы обосновать ошибочную политику на российском направлении.

Россия учитывает риски

Несмотря на это, глава Минобороны Сергей Шойгу в декабре заявил, что Вооружённые силы России в 2024 году будут проводить боевую подготовку с учётом угроз дальнейшего расширения Североатлантического альянса на Восток.

Путин 19 декабря отметил, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, сказал президент.

Глава государства напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.