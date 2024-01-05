Париж, 5 января, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Смерть почти 17 тысяч человек в шести странах во время первой волны пандемии коронавируса могла быть связана с приёмом противомалярийного препарата гидроксихлорохин, к такому выводу пришла группа исследователей из Франции. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Известия/Дмитрий Коротаев

Речь идёт о жителях Франции, Бельгии, Италии, Испании, Турции и США.

«Гидроксихлорохин назначали госпитализированным пациентам с Covid-19, несмотря на низкий уровень доказательности (эффективности приёма этих препаратов — Прим. ред). Число смертей госпитализированных пациентов, принимавших гидроксихлорохин, оценивается в 16 990», — сказано в выводах исследования.

Такие результаты иллюстрируют опасность перепрофилирования применения лекарств при низком уровне доказательности их эффективности для борьбы с пандемиями в будущем, отметили также авторы.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2021 года международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения выпустила заявление, в котором отметила, что препарат гидроксихлорохин не подходит для профилактики заболевания COVID-19. Эксперты заявили, что гидроксихлорохин не повлиял значительно на уровень смертности и госпитализации, и отметили с «умеренной степенью уверенности», что препарат может повышать риск пагубных последствий.

В мае 2021 года Минздрав России в 11-й версии методических рекомендаций по лечению COVID-19 исключил гидроксихлорохин из списка возможных к назначению лекарств, а также добавил в этот список иммуноглобулин человека.