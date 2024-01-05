Севастополь, 5 января, 2024, 13:08 — ИА Регнум. В Севастополе отменили ранее объявленную вторую за 5 января воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

РИА Новости/Владимир Астапкович

«Отбой воздушной тревоги», — написал он в Telеgram-канале.

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Как сообщало ИА Регнум вечером 4 января, в Севастополе объявляли воздушную тревогу, которая длилась около полутора часов. В Минобороны РФ подтвердили, что в Крыму в этот день были перехвачены и уничтожены десять украинских ракет. Развожаев назвал отражённую 4 января атаку ВСУ на город самой массированной за последнее время.