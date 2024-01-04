Чебоксары, 4 января, 2024, 10:35 — ИА Регнум. В Чувашии проводится доследственная проверка после ДТП с автобусом, в результате которого погибли два человека. Об этом 4 января сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

СУ СК России по Чувашии

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 января около 23:00 водитель автобуса, ехавшего из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и допустил съезд с дороги на 152-м километре трассы Чебоксары — Сурское в Порецком районе Чувашии.

В результате погибли два человека, ещё десять пассажиров получили травмы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Чувашии вечером 3 января произошла авария, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. По информации полиции, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и съехал с дороги. В результате два человека погибли, десять пассажиров получили различные травмы. Пострадавших доставили в больницу.