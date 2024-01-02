Тула, 2 января, 2024, 16:25 — ИА Регнум. В Тульской области более 20 машин столкнулись на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада и плохой видимости. Об этом 2 января сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В 13:10 на 270-м километре автодороги М-4 «Дон» Воловского района Тульской области (в сторону Воронежа) произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент пострадавших нет, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Согласно сообщению госкомпании «Автодор», на трассе отмечены сложные погодные условия, снег и плохая видимость, из-за которых затруднено движение. Скорость на участке снижена до 60 км/ч.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск Московской области. В результате пострадали две женщины, они были госпитализированы. Причиной аварии стали плохие погодные условия.

3 декабря на Новорижском шоссе около города Истры произошла массовая авария. Всего столкнулись 20 автомобилей. Пострадавших в результате ДТП нет.