Красногорск, 23 декабря, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. Об этом 23 декабря сообщил MK.RU.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что около 8:00 на Новорижском шоссе столкнулись 13 машин. В результате пострадали две женщины, они госпитализированы. По предварительной информации, причиной ДТП стали плохие погодные условия.

По данным московского департамента транспорта, на Новорижском шоссе по направлению в область произошло сразу несколько мелких аварий.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря на Новорижском шоссе около города Истры произошла массовая авария. Всего столкнулись 20 автомобилей. Пострадавших в результате ДТП нет.

В ночь на 27 октября в Москве в районе 2-й улицы Машиностроения столкнулись 16 автомобилей. В аварии пострадали несколько человек, в том числе спасатель «Центроспаса». Движение по четырём полосам дороги перекрывали.