Тюмень, 1 января, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Житель Тюменской области выиграл миллиард рублей в новогоднем выпуске «Русского Лото». Победителя огласили 1 января.

Донат Сорокин/ТАСС

«По предварительным данным, лотерейный билет, который по результатам тиража принёс своему обладателю приз в размере одного миллиарда рублей, был приобретен в Тюмени», — цитирует заявление организаторов розыгрыша агентство «РИА Новости».

Уточняется, что победителем стал обладатель лотерейного билета с номером №152 612 098 197.

Как передавало ИА Регнум, в августе житель Московского региона в субботу выиграл ₽492 млн в лотерее. Для выигрыша суперприза в лотерее нужно было угадать все числа в двух полях билета. Счастливчик выбрал 3,4,16, 15 и 9,10,12, 1.

В октябре президент России Владимир Путин поручил повысить отчисления в госбюджет от лотерей для поддержания спорта. Глава государства отметил, что здоровье нации, которое напрямую зависит от занятий физкультурой и спортом, является безусловным приоритетом государства.

В начале августа глава государства подписал закон, с 1 января 2024 года увеличивающий до 2% размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта. Такая мера позволит увеличить доход от них на 5 млрд рублей ежегодно.