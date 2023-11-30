Вашингтон, 30 ноября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Западные лидеры не хотят, чтобы Украина одержала победу над Россией, заявил 30 ноября бывший верховный главком НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

Иван Шилов ИА Регнум

Отвечая на вопрос о том, почему Украина не получает от Запада всё, что ей необходимо, Бридлав сказал, что западные лидеры не хотят победы Украины над Россией.

Он рассказал, что западные политики преследуют свои цели, а вовсе не те, на которые рассчитывает Киев. В НАТО не спешат давать обещания о том, что будут поддерживать Украину до полного разгрома российской армии, отметил Бридлав.

Бывший главком НАТО добавил, что если та военная поддержка, которую получает Киев, в среднесрочной перспективе не позволит ему победить, то Украина в итоге останется без западной помощи.

Он пояснил, что скоро в западных странах пройдут выборы. Учитывая инфляцию, следует помнить, что многие избиратели весьма скептически относятся к тому, что произойдёт с деньгами, которые руководства тратит на Украину. Поэтому поддержка Киева будет постепенно угасать.

Комментируя заявления о том, что США и Германия пытаются заставить Украину вести переговоры с Россией, экс-главком НАТО сказал, что ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения не может.

Он назвал вполне вероятным, что американские власти пытаются за кулисами добиться прекращения боевых действий на Украине.

«Это показывает, что Россия успешно реализует свою стратегию сдерживания. Многие западные страны боятся того, что может означать победа Украины», — сказал Бридлав.

Никто точно не скажет, что произойдёт в мире, если Россия потерпит поражение. Этот страх парализует многих политиков на Западе, и они не знают, как справиться с этим риском, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, немецкий военный эксперт Кристиан Меллинг заявил, что НАТО не способно остановить российские войска на границах стран — членов альянса. Такая возможность — показатель обороноспособности НАТО. Поэтому альянс, по мнению Меллинга, не готов воевать с Россией.

Президент России Владимир Путин 29 ноября заявил, что германские граждане согласились финансировать Киев, потому что Германия потеряла суверенитет. Это хорошо показывает ситуация с газом, поставки которого немецкие власти сократили, а немецкий народ смирился и «всё это глотает».