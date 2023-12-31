Москва, 31 декабря, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Смерть журналиста и публициста Максима Соколова является большой потерей и невосполнимой утратой, заявил телеведущий Дмитрий Киселёв.

Владимир Федоренко/РИА Новости Российский журналист и публицист Максим Соколов

По его словам, Соколов задавал очень высокую планку в журналистике, а также превосходил всех по таланту, глубине материалов и форме. Киселёв также назвал публициста исключительным человеком.

Кроме того, телеведущий, слова которого приводят «РИА Новости», отметил, что Соколов обладал исключительным талантом и чувством юмора, искренне любя Россию.

Как сообщало ИА Регнум, Максим Соколов ушёл из жизни на даче в Тверской области вечером 30 декабря. Ему было 64 года. Супруга публициста написала, что его смерть наступила внезапно.

Соколов работал обозревателем ведущих российских средств массовой информации. Он также являлся автором нескольких книг.