Санкт-Петербург, 29 декабря, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Академик РАН, научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев умер в Санкт-Петербурге, сообщил 29 декабря председатель законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Академик РАН, научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев

«Большая утрата для петербургской высшей школы. Скончался Юрий Васильев», — говорится в сообщении.

Он умер на 95-м году жизни. Бельский выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Васильева.

Юрий Сергеевич Васильев родился 10 апреля 1929 года в Иркутске. В 1946-м поступил на гидротехнический факультет Ленинградского политехнического института. Огромную часть своей жизни посвятил Политеху, где учился, преподавал, исследовал и даже руководил вузом в течение 20 лет. Занимал пост ректора с 1983 по 2003 год. С 2015 года занимал должность научного руководителя Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

Васильева награждали орденами «Знак Почёта» (1978 год), Трудового Красного Знамени (1986 год), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999 год), а также церковным Орденом Даниила Московского третьей и второй степени.