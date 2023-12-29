Минск, 29 декабря, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Польские силовики переместили на территорию Белоруссии тело беженца через калитку для животных, сообщил 29 декабря белорусский государственный пограничный комитет.

Кадр из видео

«На границе с Польшей обнаружили труп беженца. Тело иностранца с многочисленными гематомами находилось в нескольких метрах от польского погранзабора», — говорится в сообщении.

Тело нашли 28 декабря. Следы на месте происшествия показали, что, вероятно, тело переместили через калитку в заграждении. Для установления обстоятельств произошедшего на месте выехала следственно-оперативная группа.

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В пограничном комитете заявили, что европейские страны открыто практикую «выбрасывание» на белорусскую территорию находящихся в предсмертном состоянии или уже погибших иностранцев. Так, по данным белорусского комитета, с начала года военные соседних европейских государств убили 28 беженцев, 11 из них — в Польше.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года пограничная служба Белоруссии обнаружила тело беженца из Северной Африки на границе с Польшей. Тело нашли вблизи польских инженерных заграждений. Тела были истощены и обессилены.

Кроме того, в октябре 2022 года белорусские пограничники нашли у польских заграждений тело беженца. Сообщалось, что тело без верхней одежды находилось на границе с Польшей недалеко от калитки для животных.