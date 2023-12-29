Уфа, 29 декабря, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин попал в ДТП с участием четырёх автомобилей, в результате которого два человека погибли. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

МЧС Башкортостан

В служебном автомобиле главы башкирского минздрава, помимо него, находились водитель и помощница. Всех их с травмами доставили в ближайшую больницу.

По информации МЧС, авария произошла на 66-м км трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе около деревни Явгильдино. Уточняется, что столкнулись легковые автомобили марок «Лада-Ларгус», «Лада-Гранта», «Тойота-Камри» и «Тойота-Королла».

«Прибыв на место, сотрудники МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС произвели деблокирование и оказали первую помощь пострадавшим. К сожалению, погибли два человека из автомобиля «Лада-Ларгус», травмированы ещё три человека из автомобиля «Тойота-Камри», — указали спасатели.

На месте работают оперативные службы, устанавливаются причины дорожно-транспортного происшествия.

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