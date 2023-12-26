Киев, 26 декабря, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учёта, предусматривающий в том числе лишение отсрочки по мобилизации для части инвалидов, сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

«Новация по строчке — для 1-й и 2-й группы инвалидности. 3-ю группу убрали… Отсрочка для женщин — если они пребывают в декрете до 3 лет ребёнка или если ребёнок нуждается в уходе до 6 лет, а также беременные женщины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Отмечается, что местные госадминистрации в случае принятия законопроекта получат полномочие оповещать и обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты и военные части. Кроме того, граждане Украины теперь обязаны пройти регистрацию в электронном кабинете призывника и военнообязанного. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента объявления мобилизации или в течение 20 дней со дня ещё продления обязаны явиться в военный комиссариат вне зависимости от получения повестки.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября депутат парламента Украины Ярослав Железняк сообщил о продлении военного положения и мобилизации на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. Новое продление ставит под вопрос возможность проведения выборов главы государства, которые должны состояться весной следующего года, так как, согласно конституции, проводить выборы во время действия военного положения нельзя.