Санкт-Петербург, 26 декабря, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Жителя Санкт-Петербурга Максима Асрияна, пытавшегося поджечь военкомат, обвинили в госизмене. Об этом свидетельствуют обновлённые 25 декабря данные в электронной карточке дела, размещённой на сайте Первого западного окружного военного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Судебное заседание для решения вопроса об избрании (продлении) меры пресечения — 27.12.2023. Информация по делу — Асриян Максим Игоревич», — следует из электронной карточки дела.

Отмечается, что жителя Санкт-Петербурга обвиняют по двум статьям Уголовного РФ, а именно в попытке теракта (ст. 30, ч. 3 ст. 205) и госизмене (ч. 1 ст. 275). На рассмотрение дело было передано 22 декабря.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября 72-летний руководитель ансамбля дворца культуры Перми пытался поджечь здание районного военного комиссариата. При задержании он рассказал сотрудникам полиции, что действовал по указанию неизвестных ему лиц, потребовавших от него совершить поджог здания военкомата и при этом вести прямую трансляцию своих действий.