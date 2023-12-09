Киев, 9 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Во временно оккупированном Украиной городе Херсоне в ночь на 9 декабря получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Yulii Zozulia/Global Look Press

Повреждения были получены в ходе ночных ударов по городу, добавил Прокудин, не уточнив, сколько было ударов и какие ещё объекты были поражены.

В свою очередь назначенный Киевом глава городской военной администрации Херсона Роман Мрочко вечером 8 декабря сообщал о перебоях с электроэнергией в городе. Воздушную тревогу в Херсоне не объявляли.

Как сообщало ИА Регнум ранее, также 9 декабря глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в селе Моначиновка Купянского района в результате взрыва был повреждён объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идёт речь, чиновник не уточнил.

Во временно подконтрольном Украине Херсоне в ночь на 5 декабря прогремела серия взрывов. Воздушную тревогу объявляли в Николаевской и Одесской областях. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население временно подконтрольных Украине районов Херсонской области.