Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В торговом центре в Санкт-Петербурге, где находится строительный магазин «Леруа Мерлен», вспыхнул пожар. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе МЧС.

Соцсети

Инцидент произошёл в Красносельском районе. До прибытия пожарных подразделений персонал эвакуировали. На место выехали 28 специалистов и шесть единиц техники.

Пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

По данным МЧС, в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3855421" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря в Невском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На место выехали 27 специалистов и шесть единиц техники. Сообщалось, что возгорание началось сверху. Его обнаружил охранник, когда делал обход территории.