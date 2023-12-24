Лондон, 24 декабря, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Негативные последствия ощутит на себе весь мир в случае, если Россия победит в конфликте с Украиной. Об этом министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил в опубликованном 24 декабря интервью газете The Sunday Times.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, противники России просто не могут себе позволить не одержать победу. Если президент РФ Владимир Путин одержит верх, затягивая боевых действия или истощив всех остальных, последствия ощутят все вплоть до Индо-Тихоокеанского региона.

«И эти последствия будут невероятно жёсткими для Европы, для Великобритании, для мира», — подчеркнул министр.

Он добавил, что миру угрожает сползание в эпоху главенства автократий, а это невероятно опасно. Чтобы этого не допустить, придётся заплатить практически любую цену.

В связи с этим Шэппс раскритиковал те западные страны, которые тратят всего по 1–2% своего ВВП на оборону. Великобритания, заверил он, направит на военные нужды 2,5% от своего ВВП «как только сможет».

Шэппс также заявил, что военная помощь Украине не благотворительность, она входит в «чёртовы интересы» самой Британии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон намерен в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь. В минувшем году Британия выделила для военной поддержки Киева 2,3 млрд фунтов ($2,92 млрд) и обязалась в 2023 году выделить не меньшую сумму.