Лондон, 24 декабря, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Великобритания намерена в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь, заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы изучаем вопрос о том, какие составляющие наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу», — сказал он в интервью The Telegraph.

По его словам, потенциально Британия может оказать Украине даже большую поддержку, чем сейчас.

Он отметил, что можно сделать больше, чтобы значительно увеличить количество вооружения и техники, производимых оборонными компаниями.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих. Также украинские войска потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии отметил, что Киев несёт тяжёлые потери, его резервы в значительной степени растрачены из-за попыток явить Западу результаты контрнаступления. Также российский лидер отметил, что миф о неуязвимости западной военной техники рухнул в ходе СВО.