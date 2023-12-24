Кишинёв, 24 декабря, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) заявил, что имидж православной церкви очерняется намеренно, а переход молдавских священников в Бессарабскую митрополию он назвал разрушением церковного единства. Об этом он сказал 24 декабря.

Sputnik/РИА Новости Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир

«Сожалеем о каждой ране, нанесённой церкви безрассудными действами некоторых бывших служителей, которым мы на протяжении многих лет оказывали большое доверие и поддержку в их росте и развитии», — заявил он в интервью порталу ortodox․md.

Митрополит призвал избегать расколов и разделения церкви, а вместо этого стремиться к мирному диалогу по всем возникающим вопросам и кризисам и сохранять единство православной церкви в стране.

Православная церковь Молдавии — часть Русской православной церкви (РПЦ), объединяющая 70% жителей страны, разделённая на шесть епархий с около 1300 приходами. С 1992 года после раскола появилась ещё одна, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, с 291 приходом. После её призыва присоединяться всех клириков и монахов, которые «чувствуют» воздействие России, митрополит Владимир созвал собрание, по итогам которого стало известно, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава РПЦ.