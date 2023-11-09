Село Шелаболиха, Алтайский край, 9 ноября, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Трагедия в алтайском селе Шелаболиха случилась вечером 8 ноября. Несколько детей катались со снежного холма. При очередном съезде с горы 11-летнюю девочку на «ватрушке» занесло в бетонный столб, сообщили местные СМИ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горка

Опора находилась рядом с холмом. От полученных травм ребёнок погиб на месте инцидента.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщало ИА Регнум, в поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области 42-летняя женщина получила смертельные травмы, съезжая на «ватрушке» по необорудованному склону.

Женщина ударилась головой о дерево. Она скончалась в больнице.

Трагедия произошла на глазах у мужа и сына.

В Кировском районе Ленинградской области органы СКР начали доследственную проверку по факту падения малолетнего ребёнка в открытый колодец. Девочка в ходе катания с горки на «ватрушке» упала в открытый колодец в городе Отрадное Кировского района Ленобласти. Ребёнок не пострадал.