Симферополь, 23 декабря, 2023, 05:11 — ИА Регнум. При передаче Крыма в состав УССР в 1954 году были допущены рекордные объёмы «правового нигилизма». О казусах крымского вопроса рассказал «РИА Новости» председатель Госсовета республики, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Глава парламента пояснил, что рабочая группа завершила подготовку запроса в Конституционный суд РФ о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине. Были выявлены грубейшие нарушения трёх конституций: СССР, РСФСР и УССР.

«Что мешало в 1954 году всю эту процедуру по передаче оформить по закону? Но, с другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать, не было бы оснований для обращения в суд», — сказал Владимир Константинов.

Как сообщало ИА Регнум, если бы после государственного переворота 2014 года в Киеве Крым не вернулся бы в состав России, там была бы резня. Об этом заявил 19 декабря на коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума, проведённого в марте 2014 года. Участие в голосовании приняли более 84% избирателей, за возвращение в состав России высказались более 96% из них.

В своём выступлении на коллегии Минобороны Путин также заявил, что в ситуации вокруг Украины после 2014 года Запад «в каком-то смысле переиграл» Россию. Западные страны не пошли на реализацию мирных Минских соглашений, а развязали войну, и это в конце концов вынудило Россию на ответные действия, сказал президент.