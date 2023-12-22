Екатеринбург, 22 декабря, 2023, 11:43 — ИА Регнум. В Свердловской области женщина тайно родила ребёнка в бане и закопала его в сугроб, младенца спас его дедушка. Об этом 22 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Жительница посёлка Свободного утром 20 декабря втайне пришла на дачу к своему свёкру, заперлась в бане и родила там ребенка», — приводит телеканал слова собеседника.

Отмечается, что в этот день решил заехать на дачу мужчина и обнаружил в бане невестку с новорождённым ребёнком на руках. В шоковом состоянии он дал ей простынь и пошёл к соседу за помощью.

Когда мужчины вернулись, они не смогли найти малыша, а его мать стояла на улице за баней с лопатой в руках. Мужчины откопали младенца из снега и вызвали скорую помощь.

Оказалось, что через несколько часов после родов женщина взяла лопату и закопала малыша в снегу за баней. Его доставили в реанимацию с переохлаждением, также у него обнаружили мозговую дисфункцию.

По словам источник, женщину также увезли в больницу для восстановления после родов. Для неё это уже третий ребенок. По факту инцидента начата проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября в городе Серове Свердловской области двухлетняя девочка, за которой должна была смотреть старшая сестра, самостоятельно вышла из дома без тёплой одежды. Она прошла около 200 метров и упала в снег. Отец обнаружил ребёнка, когда пришёл на обед. Девочка получила сильное переохлаждение и уже не дышала. Сначала её доставили в местную больницу, потом перевезли в город Краснотурьинск, а позднее транспортировали в Екатеринбург. Девочка пережила клиническую смерть и несколько дней провела в искусственной коме. 20 декабря ребёнка выписали из больницы.