Екатеринбург, 20 декабря, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Двухлетнюю девочку из города Серова, которая несколько часов пролежала в сугробе в подгузнике и распашонке, выписали из больницы в Екатеринбурге. Об этом сообщает 20 декабря издание «E1.RU».

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По словам матери, сейчас с девочкой всё хорошо, она уже дома. Ребёнок остаётся под наблюдением невролога.

«Привезли домой — она счастливая. Веселится и играет, как обычный ребёнок», — сказала женщина.

Родители выразили благодарность всем врачам, которые участвовали в спасении ребёнка, а также людям, переживавшим за семью.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября в Серове двухлетняя девочка, за которой должна была смотреть старшая сестра, самостоятельно вышла из дома без тёплой одежды. Она прошла около 200 метров и упала в снег. Отец обнаружил ребёнка, когда пришёл на обед. Девочка получила сильное переохлаждение и уже не дышала. Сначала её доставили в местную больницу, потом перевезли в город Краснотурьинск, а позднее транспортировали в Екатеринбург. Девочка пережила клиническую смерть и несколько дней провела в искусственной коме.