Сафоново, Смоленская область, 22 декабря, 2023, 04:11 — ИА Регнум. В городе Сафоново Смоленской области в ночь на 22 декабря в квартире одной из пятиэтажек вспыхнул пожар. Погибли два человека. О происшествии сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

МЧС России На месте пожара

Возгорание произошло на 5 этаже. Жильцы спали, в квартире не было пожарного извещателя, который бы мог предотвратить трагедию.

«Прибор среагировал бы на задымление звуком», — пояснили спасатели.

В горящей квартире пожарные обнаружили трёх жильцов, один был жив, его передали медикам, двое погибли.

Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в Батайске Ростовской области в ночь на 21 декабря загорелся частный дом по улице Тургенева, в котором находилось пять человек.

В огне погибли двое маленьких детей и их 69-летняя бабушка. Ребёнка 8 лет и 89-летнюю родственницу удалось спасателям вынести из горящего дома.

В подмосковных Мытищах женщина и ребёнок погибли в результате пожара в жилом доме на 14-м этаже.

13 декабря в результате пожара в посёлке Минзаг в Новой Москве погибла 14-летняя девочка. Пожар охватил сразу два жилых частных дома.