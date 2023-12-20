Батайск, Ростовская область, 21 декабря, 2023, 02:31 — ИА Регнум. В Батайске Ростовской области в ночь на 21 декабря загорелся частный дом по улице Тургенева, в котором находилось пять человек. Об этом сообщили в МЧС по региону.

МЧС Ростовской области Место происшествия

В огне погибли двое маленьких детей и их 69-летняя бабушка. Ребёнка 8 лет и 89-летнюю родственницу удалось спасателям вынести из горящего дома.

Сообщение о пожаре поступило в 22:47. Дом горел на площади 70 кв. метров. Через час после приезда спасатели пожар ликвидировали.

В тушении и спасении людей были задействованы 36 человек и 13 единиц техники.

Причины пожара устанавливаются.

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Как сообщало ИА Регнум, женщина и ребёнок погибли в результате пожара в жилом доме на 14-м этаже в подмосковных Мытищах.

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13 декабря в результате пожара в посёлке Минзаг в Новой Москве погибла 14-летняя девочка. Пожар охватил сразу два жилых частных дома.