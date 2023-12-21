Саратов, 21 декабря, 2023, 08:52 — ИА Регнум. В Саратовской области 125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за повышения температуры у одного ребёнка и отправили в больницу, сообщил глава региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики», — написал он.

Бусаргин уточнил, что детей централизованно автобусами доставили в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.

Глава региона уточнил, что около 30 детей пожаловались на температуру. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми.

По данным телеканала РЕН ТВ, инфекционное заболевание заподозрили у 38 детей, 29 из них находятся в состоянии лёгкой степени тяжести, девять детей — в состоянии средней степени тяжести. Один ребёнок погиб.