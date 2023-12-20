Москва, 20 декабря, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Победителями первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года стали 883 проекта, подготовленные жителями всех регионов России, сообщили 20 декабря в пресс-службе фонда.

Общая сумма поддержки составит почти 4 млрд рублей. Средний уровень софинансирования проектов в конкурсе составляет 92%.

Наибольшее число проектов, поддержанных экспертами фонда, было представлено жителями Москва, Удмуртии, Петербурга, Белгородской и Челябинской областей.

«Важно, что 55% команд из числа победителей ранее в конкурсе не участвовали и получили грант с первого раза. Для тех, кто не получил поддержку, Фонд с 11 января по 20 февраля начинает приём заявок на второй конкурс 2024 года», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России, глава Координационного комитета фонда Сергей Кириенко.

Итоги первого грантового конкурса 2024 года специально подвели в завершающемся 2023 году, чтобы с января творческие команды могли начать работу над реализацией своих проектов. Среди победителей достаточно много участников программ обучения Фонда. Аудитория образовательных мероприятий онлайн и офлайн-форматов составляет уже более миллиона человек.

В нынешнем конкурсе был впервые поддержан проект от Херсонской области, также поддержку получили несколько проектов из ДНР. Многие из представленных проектов имеют всероссийский масштаб, рассказал глава Фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Самыми популярными тематическими направлениями в нынешнем конкурсе стали «Культурный код», «Место силы» и «Молодые лидеры», среди типов проектов — образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий, включая цифровые технологии, добавили в пресс-службе фонда.

Президентский фонд культурных инициатив был создан по инициативе Владимира Путина. Цель деятельности фонда — обеспечение поддержки проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий. К сентябрю 2023 года Фонд провёл 9 конкурсов, общая сумма поддержки 6016 проектов-победителей составила 19,9 млрд рублей.