Курган, 20 декабря, 2023, 19:02 — ИА Регнум. В Кургане женщина водой из бутылки потушила Вечный огонь, в отношении неё возбуждено уголовное дело. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично»).

«По подозрению в совершении указанного преступления задержана 55-летняя местная жительница», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл 18 декабря. Женщина пришла к постаменту, где горит Вечный огонь и залила его водой из бутылки, которую принесла с собой.

Следователи изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения и установили очевидцев происшествия.

Как передавало ИА Регнум, в Петербурге школьники из приехавших из-за границы семей забросали снегом Вечный огонь. После этого правоохранители проверили документы у мигрантов и выяснили, что они находятся в России с нарушением миграционного законодательства. В пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на эти семьи готовят документы о депортации.