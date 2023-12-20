В Кургане женщина залила Вечный огонь водой из бутылки
Курган, 20 декабря, 2023, 19:02 — ИА Регнум. В Кургане женщина водой из бутылки потушила Вечный огонь, в отношении неё возбуждено уголовное дело. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично»).
«По подозрению в совершении указанного преступления задержана 55-летняя местная жительница», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл 18 декабря. Женщина пришла к постаменту, где горит Вечный огонь и залила его водой из бутылки, которую принесла с собой.
Следователи изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения и установили очевидцев происшествия.
Как передавало ИА Регнум, в Петербурге школьники из приехавших из-за границы семей забросали снегом Вечный огонь. После этого правоохранители проверили документы у мигрантов и выяснили, что они находятся в России с нарушением миграционного законодательства. В пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на эти семьи готовят документы о депортации.