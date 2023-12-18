Саратов, 18 декабря, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Президент баскетбольного клуба «Автодор», заслуженный тренер России Владимир Родионов скончался в Саратове в возрасте 76 лет. Об этом сообщает 18 декабря пресс-служба клуба.

Министерство спорта Саратовской области Заслуженный тренер России Владимир Родионов

Смерть Родионова была скоропостижной, указано в сообщении. Причина смерти не называется.

«Баскетбольный клуб «Автодор» скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Евстафьевича. Светлая память о великой личности навсегда останется в наших сердцах!» — отметили в баскетбольном клубе.

Владимир Родионов родился 31 мая 1947 года в Казани. Вся его жизнь и спортивные достижения были связаны с развитием баскетбола в Саратове и с «Автодором». Президентом клуба он был 41 год.

Родионов выступал за клуб «Автодорожник» (с 1996 года — «Автодор») в качестве атакующего защитника, а в 1982 году стал главным тренером и президентом клуба. Спустя четыре года команда впервые победила в Спартакиаде и вошла в состав Первой лиги чемпионата СССР.

Саратовская команда дважды становилась чемпионом Баскетбольной Суперлиги, четырежды серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата России, чемпионом Спартакиады РСФСР, постоянно участвовала в европейских кубковых турнирах, в том числе в Евролиге.