Лондон, 18 декабря, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Россия активно разворачивает новейший ракетный комплекс «Авангард». Об этом 18 декабря написало британское издание Daily Express.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

«Ракета может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», — говорится в статье.

Издание привело слова старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, который отметил, что такое оружие сократит время, затрачиваемое на то, чтобы добраться до цели, и время принятия решения о любой попытке вступить в бой или иным образом отреагировать на его запуск.

Ранее британская газета The Mirror написала, что западным странам необходимо внимательно отнестись к перевооружению Вооружённых сил России на ракетный комплекс «Авангард», который достигает цели со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Автор отметил, что комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли, прежде чем поразить множество целей в мире, менее чем за 30 минут.

Издание Popular Mechanics напомнило, что Россия наводит ужас на США разработками и поставками на вооружение нескольких типов гиперзвуковых ракет, включая ракеты «Кинжал», «Циркон», боевой блок «Авангард».

«Авангард» является уникальным оружием, и у стран Запада нет средств его остановить. О его создании в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием.