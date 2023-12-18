Вашингтон, 18 декабря, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Западным странам необходимо внимательно отнестись к перевооружению Вооружённых сил России на ракетный комплекс «Авангард», пишет британская Mirror.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Ракетный комплекс «Авангард» достигает цели со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука», — напомнили в статье.

Автор также отмечает, что комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли, прежде чем поразить множество целей в мире, менее чем за 30 минут.

«Это единственное оружие такого рода в мире, и (президент России Владимир) Путин говорит, что у Запада нет средств остановить его», — заключается в статье.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Popular Mechanics напомнило, что Россия наводит ужас на США по разработкам и поставкам на вооружение нескольких типов гиперзвуковых ракет, включая ракеты «Кинжал», «Циркон», боевой блок «Авангард».

«Авангард» является уникальным оружием, и у стран Запада нет средств его остановить. О его создании в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием.

Глава государства 21 июня на встрече с лучшими выпускниками высших военно-учебных заведений в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца заявил, что Россия пополняет арсеналы авиационной и морской составляющей ядерных сил в строгом соответствии с планом.